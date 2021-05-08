В умных часах Google Gboard появится экранная клавиатура

Как поясняют эксперты, экранная клавиатура, которую теперь можно настроить на умных часах Google Gboard, стала доступной благодаря операционной системе Wear OS.

Впрочем, аналогичная функция давно известна владельцам гаджетов на ОС Android, iOS, а также Android TV. Казалось бы, ничего нового. Только в наручном устройстве не бывает таких же больших экранов, как в планшетах или смартфонах. Поэтому набор текста здесь несколько затруднен, а разработчикам приходится обеспечивать более четкую работу.

По мнению специалистов, появление экранной клавиатуры на умных часах расширит сферу их применения, а также упростит процесс обмена сообщениями между людьми. В основе разработки лежит стандартная Google Keyboard.