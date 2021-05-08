Две исправительные колонии в Украине выставят на аукцион – Малюська

Торги должны состояться 3 июня.

Малюська рассказал, что когда Львовская колония №48 функционировала, она была заполнена на 40%, поэтому Минюст ее законсервировал с января 2018 года. Всех осужденных перевели в другие учреждения.

“Но несмотря на консервацию объекта, средства на его содержание продолжали тратиться из государственного бюджета. Именно поэтому сейчас мы выставляем это учреждение на аукцион, предлагаем инвесторам приобрести себе объект со всеми подведенными коммуникациями и заодно сделать свой финансовый вклад в строительство новой пенитенциарной инфраструктуры Украины”, – сказал министр.

В Минюсте сообщили, что имущество колонии выставят на аукцион двумя лотами: первый – объекты недвижимости на земельном участке 10,6 га со стартовой ценой 132,7 млн грн; второй – недвижимое имущество, расположенное на 3 га земли, со стартовой ценой 3,4 млн грн.

Малюська отметил, что колония является перспективным активом для инвестиций.

В министерстве сообщили, что в целом в Украине планируют приватизировать 35 исправительных учреждений, от четырех до восьми из них – в текущем году.

“На средства, полученные от приватизации недействующих и неэффективных учреждений исполнения наказаний, мы планируем построить новые, современные объекты. Таким образом мы приблизимся к более эффективному и гуманному подходу к исправлению заключенных – часть заработанных средств будет направлена именно на восстановление объектов, которые функционируют, а также на строительство новых. К тому же, приватизация открывает возможности для создания новых бизнес-проектов на месте бывших исправительных учреждений, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест и уплате налогов в государственный и местный бюджеты”, – заявил Малюська.

Контекст:

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”.

Глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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