 

Генсек ООН призвал любой ценой избежать новой холодной войны

08.05.2021, 1:28, Новости дня
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Ведущие мировые державы должны любыми средствами избежать скатывания к новой холодной войне, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего», – цитирует ТАСС Гутерреша, отметив, что нужно любой ценой избежать нового типа холодной войны.

Выборы нового генсека ООН запланированы на лето текущего года. Действующий глава организации на данный момент является единственным кандидатом на эту должность.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что за последние годы отношения РФ и США фактически перешли от соперничества к конфронтации.



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