В Европе начинаются продажи флагманских смартфонов Sony Xperia Pro

Представители японской компании Sony официально объявили о старте продаж на рынке ЕС флагманской модели смартфона Xperia Pro. Напомним, что именно она была представлена производителем еще около года назад вместе со стандартной относительно недорогой версией.

Отличия смартфона с пометкой Pro состоят в более совершенном техническом «вооружении». Так, в данном аппарате установлены сразу 16 антенн, обеспечивающих прием и передачу сигнала в формате 5G.

Также здесь имеются HDMI-порт и накопитель основной памяти емкостью 512 Гб. Корпус усилен. А цена на территории Великобритании, например, составляет 2300 фунтов стерлингов. Теперь в еврозоне этот же гаджет станут продавать по 2500 евро.