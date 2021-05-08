 

В Европе начинаются продажи флагманских смартфонов Sony Xperia Pro

08.05.2021, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители японской компании Sony официально объявили о старте продаж на рынке ЕС флагманской модели смартфона Xperia Pro. Напомним, что именно она была представлена производителем еще около года назад вместе со стандартной относительно недорогой версией.

Отличия смартфона с пометкой Pro состоят в более совершенном техническом «вооружении». Так, в данном аппарате установлены сразу 16 антенн, обеспечивающих прием и передачу сигнала в формате 5G.

Также здесь имеются HDMI-порт и накопитель основной памяти емкостью 512 Гб. Корпус усилен. А цена на территории Великобритании, например, составляет 2300 фунтов стерлингов. Теперь в еврозоне этот же гаджет станут продавать по 2500 евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Онколог рассказал, кому не надо делать прививку от COVID

15.02 / Минобразования запустило подготовительные курсы для выпускников школ со временно оккупированных территорий

27.08 / За незаконную коллекторскую деятельность предложили лишать свободы на срок до 12 лет

09.09 / Фаучи прокомментировал приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca

01.05 / Въезд из Индии в Украину закроют до конца карантина – ГПСУ

22.09 / Foreign Affairs – США и Европа до сих пор нуждаются друг в друге

03.07 / США запустят секретный спутник

17.11 / «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу

19.03 / Умер сыгравший в фильме «Ликвидация» Александр Казимиров

20.10 / России нужно выйти из Донбасса и вернуть Крым Украине – посол Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика