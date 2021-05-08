Компания Xiaomi представила эконом-версию умных часов

Китайская компания Xiaomi провела презентацию умных часов Hipee Smart Blood Pressure Watch. По словам разработчика, это недорогое наручное устройство, основной функцией которого станет постоянный контроль артериального давления пользователей.

Главное преимущество смарт-гаджета в его низкой цене. Всего-то эквивалент 77 американских долларов! При этом компания гарантирует точные измерения давления крови, чего не могут обещать производители других умных часов в данном ценовом классе.

Правда, на сегодня часы пока представлены только на платформе коллективного финансирования. Очевидно, в свободной продаже гаджет будет стоить дороже. Желающим получить часы за 77 долларов, придется немного подождать, пока их отправят по оформленной заявке.