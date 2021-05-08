 

В 2014 году процесс создания украинской нации победно завершился – нардеп от “Голоса”

08.05.2021, 0:42, Новости дня
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“В 2014 году процесс создания украинской нации победно завершился. От Донецка до Одессы, от Киева до Запорожья и Днепра вдруг осознали одно: мы – Украинское государство, а не часть какого-то мифического СССР или часть России. Мы являемся другим государством, и про это очень четко и громко заявили наши сограждане”, – подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что в 2014-м государство не смогло защитить своих граждан. 

“Тогда граждане поднялись и защитили наше государство. Это фраза [польского дипломата] Яна Томбинского, посланника Евросоюза в Ватикане, которую он мне сказал два года назад, когда пытался доказать, что такого интересного и удивительного сделали украинцы в 2014 году”, – заявил Шараскин.

Контекст:

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

17 февраля 2021 года Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. В заявлении ВР сказано, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и продолжающаяся вооруженная агрессия РФ на Донбассе “произошли не в последнюю очередь вследствие политики на тот момент президента Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался РФ и действовал вопреки национальным интересам Украины”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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