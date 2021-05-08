Степанов заявил, что “индийский” штамм коронавируса точно будет в Украине

“Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине, как это было с “британским” штаммом или с “южноафриканским”. “Индийский” штамм достаточно тяжелый, он достаточно агрессивен, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в том числе и желудка, почек. Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно”, – заявил министр.

Степанов отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 отличается большим количеством мутаций.

“Но есть мутации, такие как “британский”, “южноафриканский”, “индийский”, “бразильский” [штаммы], которые сильно отличаются, изменяя клиническую картину, становятся более агрессивными. Исходя из такого количества мутаций и из частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы. Какие еще могут произойти мутации, мы, к сожалению, не знаем, но мы должны готовиться к худшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться”, – сказал глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

В Украине подтвержден “британскийй” и “южноафриканский” штаммы коронавируса.

По состоянию на 7 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции (8404 – за последние сутки), умерло 45 830 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,73 млн.

7 мая министр здравоохранения Максим Степанов констатировал в Facebook, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Глава Минздрава отметил, что на пике эпидемии в больницах находилось 44 тыс. пациентов на кислородной терапии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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