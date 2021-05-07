Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный житель Томской области Егор Лигачев умер на 101-м году жизни, сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный житель Томской области Егор Лигачев», – приводит слова Севостьянова ТАСС.

Егор Лигачев – советский и российский политический и государственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1983-1990). Родился 29 ноября 1920 г. в д. Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области). С 23 апреля 1985 г. был членом Политбюро, в 1985–1988 гг. в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после генсека Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Знаменит в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, – «Борис, ты не прав».

11 марта 1985 г. поддержал кандидатуру Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС. Позднее способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. В 1992 г. выступал в качестве свидетеля на процессе по делу КПСС в Конституционном суде РФ (суд рассматривал законность указов президента РФ Ельцина о запрете и роспуске КПСС и компартии РСФСР), где заявил, что считает своей «самой большой кадровой ошибкой» участие в выдвижении Горбачева на пост генсека ЦК КПСС.

Напомним, в октябре 2013 года бывшему секретарю ЦК КПСС Егору Лигачеву сделали операцию на сердце. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую роль сыграл Лигачев в судьбе СССР на излете его истории.