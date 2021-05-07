Искусственный интеллект различает сарказм в соцсетях

Американские ученые из университета в Центральной Флориде представили свою новую разработку. Это искусственный интеллект, который умеет различать сарказм в сообщениях пользователей социальных сетей.

Когда общение происходит при помощи кратких текстовых сообщений, не всегда понятно, что имеет в виду собеседник и с каким настроением он написал очередную фразу. Это часто приводит к недоразумениям и даже провоцирует свары, говорят ученые.

Искусственный интеллект поможет устранить проблему. По крайней мере, он всегда сообщим об обнаруженном сарказме. Также ИИ можно использовать для более объективного анализа отзывов, ч то важно во многих сферах, в том числе и для интернет-маркетинга.