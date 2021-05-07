 

Мехико ежегодно опускается на полметра

07.05.2021, 22:08, Новости дня
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Один из самых густонаселенных мегаполисов мира – Мехико – ежегодно утопает примерно на полметра. Речь идет об очень быстром проседании земли под огромным городом.

По словам ученых, причина в том, что примерно сто лет назад для решения проблем города решили отвести грунтовые воды. В результаты подземные горизонты стали пересыхать, а так называемое дно подземного озера начало пересыхать.

Проблема в том, что страдают фундаменты множества здания и подземные коммуникации. Может наступить момент, когда вся городская инфраструктура окажется под угрозой уничтожения. Но это – огромный риск для жизни десятков миллионов людей. Еще хуже то, что пока никто не знает, что со всем этим делать.



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