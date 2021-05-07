На Марсе обнаружено молодое вулканическое отложение

Последние данные, полученные с Красной планеты, позволяют сделать вывод о том, что там еще сохраняются активные вулканы, утверждают исследователи космоса.

Напомним, что на поверхности и на орбите Марса уже работают новые аппараты, которые собирают довольно-таки интересные данные о соседней планете.

Кроме прочего, в распоряжении науки появились точные данные о молодых вулканических отложениях в районе, получившем название Elysium Planitia. Ранее считалось, что все вулканы на Марсе погасли давным-давно. Но оказалось, что это совсем не так. Извержений сейчас, конечно же, нет. Но исключать их нельзя. Видимо, это не последний сюрприз для науки, говорят ученые.