 

Зеленский встретился с главами МИД стран Бенилюкса. Перед этим министры посетили Донбасс

07.05.2021, 21:06, Новости дня
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Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства. 

Главы МИД стран Бенилюкса прибыли в Украину в рамках двухдневного визита 6 мая. Поездку начали с посещения Донбасса. В частности, вчера они посетили контрольный пункт въезда-выезда “Счастье” в Луганской области, сообщал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Міністри закордонних справ Бельгії, Люксембургу і Нідерландів на КПВВ “Щастя” pic.twitter.com/ELdXanXhlu

— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021

Зеленский поблагодарил министров, что они начали визит с поездки на Донбасс. 

Он рассказал главам МИД о ситуации с безопасностью в регионе и призвал Бельгию, Нидерланды и Люксембург поддержать евроинтеграционные стремления Украины. Также он еще раз пригласил руководство стран на саммит Крымской платформы и 30-летие независимости Украины в августе 2021 года. 

“В связи с наращиванием Российской Федерацией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности”, – говорится в релизе. 

Также сегодня министры встретились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который вчера принимал участие в мероприятиях, связанных с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Как отметил Кулеба в Twitter, встреча с министрами прошла в Киеве. 

Радий вітати в Києві колег з Бельгії Софі Вільмес, Люксембургу Жана Ассельборна та Нідерландів Стефа Блока. Їхній візит, і особливо поїздка до лінії розмежування у Луганській області вчора, демонструє непорушну солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії. pic.twitter.com/JpDdUivvwD

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 7, 2021


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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