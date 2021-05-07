При пожаре в сварочном цехе в Подмосковье погибли четыре человека

В результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в результате пожара в сварочном цехе погибли четыре человека», – сказал источник ТАСС.

По словам представителя Московской областной прокуратуры Наталии Григорьевой, ведомство начало проверку по факту пожара. «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», – приводит ее слова «Интерфакс».

Ранее пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская». При пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара.