 

“Лиза и сама как цветочек”, “С ума сойти”. Галкин с дочерью провели экскурсию по своему саду. Видео

07.05.2021, 20:12, Новости дня
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“Мы с Лизой будем смотреть, какие цветы у нас выросли и как они называются”, – сообщил Галкин.

Во время прогулки по саду дочь Галкина озвучивала научные названия всех растений.

“Барвинок малый, нарцисс ложный, колокольчик Пожарского, первоцвет мелкозубчатый, первоцвет обыкновенный”, – перечисляла Лиза Галкина названия, указывая на цветы.

“М-м, а девочка у нас необыкновенная”, – похвалил дочь Галкин.

“Лиза и сама как цветочек. Умница и красавица. И папа молодец”, – оценили ролик пользователи сети.

“С ума сойти, молодец”, – похвалили дочь Галкина его фолловеры.

“Садоводы”, – прокомментировали ролик подписчики артиста.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Лиза – дочь Галкина и российской певицы Аллы Пугачевой. Артисты зарегистрировали брак в декабре 2011 года. У Лизы есть брат Гарри. Они – двойняшки. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.

Галкин часто делится в своем микроблоге роликами с участием Лизы и Гарри.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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