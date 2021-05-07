 

Белоруссия отказалась «вставать на колени»

07.05.2021, 20:06, Новости дня
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Белоруссия отказывается «вставать на колени» несмотря на давление, оказываемое со стороны, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

В пресс-службе белорусского правительства уточнили, что высказывание политика было сделано в преддверии празднования Дня Победы во время посещения Военного кладбища в Минске, передает РИА «Новости». 

«Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая, через что пришлось пройти нашим предкам, дедам и прадедам, мы, конечно же, отвечаем тем, кто пытается на нас давить», – сказал Головченко, отдавая дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также премьер-министр подчеркнул, что в Белоруссии хотели бы навсегда забыть трагические события военных лет, однако в последнее время «приходится все чаще обращаться к тем урокам».

Кроме того, политик добавил, что далеко не все государства одобряют суверенитет Белоруссии. По мнению Головченко, с момента объявления независимости республики в 1994 году, некоторые страны оказывают на нее экономическое давление.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед «демократическим судом», если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер.



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