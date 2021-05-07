Впервые люди сознательно сожгли лес еще 93 тысячи лет назад

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07.05.2021, 19:26, Новости дня
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Еще задолго до наступления индустриальной эпохи люди начали до неузнаваемости менять окружающую среду. Раскопки, проведенные в окрестностях озера Ньяса, доказывают, что здесь 92 тысячи лет назад (!) какое-то древнее племя до тла сожгло лес.

Кстати, влияние на экологию наблюдается на протяжении всей истории человеческой цивилизации. Это началось именно тогда, когда у человека появились инструменты (огонь, топоры, лопаты и пр.). Но не во всех случаях понятно, зачем они это делали.

Например, мы знаем, что для расширения пастбищ были сожжены чуть ли не все леса на европейской части планеты. Поверьте, парниковый эффект, которые создали огромные стада, был не меньшим, чем от дымящих труб заводов и фабрик, говорят ученые.



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