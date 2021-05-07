 

У акул имеется внутренний компас

07.05.2021, 19:26, Новости дня
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Американские ученые в процессе исследований установили, что акулы для ориентации в пространстве Мирового океана используют магнитное поле Земли. Иначе говоря, эти хищные рыбы обладают внутренним компасом.

Известно, что акулы могут мигрировать на огромные расстояния. Однако делают они это не хаотически, перемещаясь в воде как бродяги. Наоборот, акулы прекрасно понимают, в какую сторону следует плыть.

Для того чтобы доказать это, молодых акул помещали в просторный круглый бассейн. Затем искусственно меняли на данной площадке магнитное поле. Каждый раз акулы начинали плыть в «нужную» сторону, ориентируясь на искусственно созданный магнитный полюс. Исследования проводили сотрудники сразу двух университетов США.



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