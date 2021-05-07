 

СБУ заявила о задержании членов добровольческого батальона, которые занимались рэкетом

07.05.2021, 18:24, Новости дня
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По предварительным данным следствия, участники преступной группировки имели коррупционные связи в правоохранительных органах. Это давало им доступ к материалам уголовных производств, а также конфиденциальную информацию о фигурантах этих производств, которые потом становились “жертвами” преступников. На основе полученной информации злоумышленники угрожали этим гражданам насилием и физической расправой, вымогая у них деньги.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства $35 тыс. у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения этой суммы злоумышленники похитили одного из пострадавших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники СБУ задержали семерых злоумышленников в Киевской и Черниговской областях после получения ими части средств от потерпевшего в размере $8 тыс. Отмечается, что четверо из них – члены одного из добровольческих батальонов. О каком именно батальоне идет речь – в СБУ не уточняют.

В ходе проведения более 10 обысков у злоумышленников изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, средства специальной связи, денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 127 (нарушение правил дорожного движения), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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