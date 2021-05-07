Сюмар: У нас во фракции от коронавируса вакцинировался только Гончаренко

Об этом его коллега по фракции Виктория Сюмар рассказала в интервью “Цензор.НЕТ”, вышедшем 7 мая.

Разговор об этом зашел, когда Сюмар спросили, получили ли она и ее семья прививки.

“Мы не вакцинировались, потому что нечем, – ответила она и добавила, – у нас во фракции вакцинировался только Алексей Гончаренко: публично в рамках первой волны рекламирования вакцинации публичными лицами”.

Гончаренко сообщал, что получил прививку от коронавируса 9 марта. Его вакцинировали препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Нардеп рассказывал, что получил прививку из так называемых остатков.

Во фракции “Евросолидарность”, членом которой является Гончаренко, 27 парламентариев, всего в парламенте Украины по состоянию на 7 мая 420 народных депутатов.

В Минздраве отказываются сообщить, кто из парламентариев уже вакцинировался – ссылаются на медицинскую тайну.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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