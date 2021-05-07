 

Сюмар: У нас во фракции от коронавируса вакцинировался только Гончаренко

07.05.2021, 18:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом его коллега по фракции Виктория Сюмар рассказала в интервью “Цензор.НЕТ”, вышедшем 7 мая. 

Разговор об этом зашел, когда Сюмар спросили, получили ли она и ее семья прививки. 

“Мы не вакцинировались, потому что нечем, – ответила она и добавила, – у нас во фракции вакцинировался только Алексей Гончаренко: публично в рамках первой волны рекламирования вакцинации публичными лицами”.

Гончаренко сообщал, что получил прививку от коронавируса 9 марта. Его вакцинировали препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Нардеп рассказывал, что получил прививку из так называемых остатков. 

Во фракции “Евросолидарность”, членом которой является Гончаренко, 27 парламентариев, всего в парламенте Украины по состоянию на 7 мая 420 народных депутатов. 

В Минздраве отказываются сообщить, кто из парламентариев уже вакцинировался – ссылаются на медицинскую тайну. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.01 / Доктор Мясников рассказал, как бросил курить

28.10 / Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет

31.12 / ГБР будет ежемесячно отчитываться о расследовании дел Майдана

29.10 / Рубль вырос к доллару

17.11 / У российских вузов появилась возможность применять бизнес-симулятор в образовании

02.09 / Трамп добился отсрочки передачи налоговых деклараций прокурору Манхэттена

27.02 / Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Каспийске

15.03 / В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов

23.01 / В РФ разработана технология очистки воздуха при помощи отходов пивоварения

02.04 / СМИ узнали о санкциях, которые может рассмотреть СНБО. В Офисе президента говорили, что темы заседания связаны с “наведением справедливости”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика