 

Антропологи подсчитали, сколько людей нужно для возрождения цивилизации

07.05.2021, 17:38, Новости дня
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Сегодня мы говорим о возможных последствиях перенаселения, ведь на Земле проживает уже почти восемь миллиардов человек! Но что будет, если случится катастрофа? Сколько людей необходимо для того, чтобы человечество не вымерло.

А произойти ведь может все, что угодно: падение метеорита, ядерная зима, эпидемия смертоносной болезни и т.д. В любом случае из огромного количества населяющих планету людей кто-то выживет и даже сумеет адаптироваться говорят ученые. В дальнейшем судьба человеческого вида будет зависеть от того, достаточно ли особей репродуктивного возраста останется для возрождения популяции.

По мнению антропологов, минимальным количеством является около пятисот здоровых мужчин и женщин. И то более жесткий сценарий, чем в период окончания последнего ледникового периода 12 тысяч лет назад. Тогда именно такие общины сохранились на расстояниях до нескольких сотен километров друг от друга.



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