Бадоев: Я за свою жизнь уже трижды простил измену

“Вот сейчас мне 40 и так сложно быть категоричным, потому что я за свою жизнь уже трижды простил измену. Уже есть такой опыт. Потому что я понял, что это вообще не измена – а свои я считал? Ты просто становишься менее эгоистичным и начинаешь понимать – предъявляй к людям то, что ты, сволочь, к себе предъявляешь. А если к себе не можешь предъявить, иди ты в жопу”, – заявил он.

Режиссер не стал говорить, кто ему изменял. При этом, отвечая на вопрос Ефросининой о том, “теплая ли сейчас у него постель”, Бадоев ответил утвердительно.

“С какой это стати она должна быть холодной? Она должна быть очень горячей, чтобы я туда хотел прити”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню “Снег”. Это дало старт его карьере.

Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма “Оранжевая любовь”, который снял в 2006 году.

Бадоев был женат на ведущей Жанне Бадоевой. Они развелись в 2012 году после девяти лет семейной жизни. В браке у пары родилась дочь Лолита (2005). От предыдущих отношений с Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис. Он живет в Милане (Италия), работает видеомонтажером. Бадоев поддерживает с ним отношения.

После развода с Жанной Бадоевой режиссер не афиширует личную жизнь.

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