В Киевской области задержали чиновника, обещавшего за 2,6 млн грн передать в частную собственность землю

Через депутата районного совета и посредника чиновник пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.

Должностные лица незаконно получили 1,5 га земель, участки они пытались передать за деньги в частную собственность.

“Правоохранители задержали всех фигурантов сразу после передачи через посредника очередного транша – 800 тыс. грн. Ранее правоохранители задокументировали получение злоумышленниками еще 280 тыс. грн “аванса”, – отметили в в СБУ.

Всем фигурантам сообщили о подозрении ч. 2,4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

—