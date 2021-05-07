Каминская сообщила о смерти отца

“Папа, ты мне сегодня снился. Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь настанет. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях. Папа…”, – написала она, обнародовав совместные фото с ним, сделанные в разные периоды жизни.

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Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Контекст:

Слава Каминская (до смены имени и фамилии певица была Ольгой Кузнецовой) родилась в Одессе в 1984 году. Ее отец был моряком дальнего плавания. Родители певицы расстались, когда она была подростком. С отцом певица наладила отношения в минувшем году.

Сейчас Каминская живет со своей матерью Тамарой Кузнецовой в соседних подъездах.

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