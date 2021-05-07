В “Слуге народа” отрицают связь с сетью ботов, которые закрыла Facebook

Так он прокомментировал “Радіо Свобода” заявление Facebook от 6 мая. Соцсеть сообщала, что удалила в апреле 105 профилей, 24 страницы и пять аккаунтов в Instagram, связанных с партией “Слуга народа”. Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook о “скоординированном неаутентичном поведении”.

“По нашему мнению, некорректно говорить о “связанности” тех или иных аккаунтов или пабликов с партией из-за распространения ими контента, который есть на официальных страницах партии. Истинные мотивы основателей аккаунтов и страниц, и тех, кто их продвигает, неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация”, – сказал Корниенко.

Он добавил, что аккаунты и группы политсилы в соцсетях созданы по соответствующим правилам и в случае, если контент рекламируют или продвигают, информация о том, кто оплатил рекламу отображается специальной отметкой.

“Поэтому любые другие страницы, аккаунты, групп в социальных сетях не имеют к политической партии “Слуга народа” никакого отношения. Партия не управляет контентом, не продвигает его, а соответственно – не несет ответственности за контент, который распространяется”, – резюмировал Корниенко.

Контекст:

В ноябре прошлого года Facebook сообщала, что удалила 94 страницы, связанные с деятельностью “ботоферм”, которые работали на политическую кампанию лидера партии “Батьківщина” Юлию Тимошенко. По данным компании, затраты на рекламу страниц в Facebook и Instagram составили около $2,1 млн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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