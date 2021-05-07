В мире: Поляки стали союзниками русских в борьбе против литовской ассимиляции

Живущие в Литве поляки активно протестуют – правительство страны все больше зажимает использование польского языка. Происходящее уже начинает портить отношения Вильнюса и Варшавы, несмотря на «евроатлантическую солидарность». В этой ситуации литовские поляки оказались союзниками русских жителей этой страны – и даже теми, кто поддерживает Владимира Путина.

В Польшу поступила жалоба на действия Министерства образования Литвы по «оптимизации» польского языка в школах нацменьшинств. В польской общине Литвы считают, что исключение их родного языка из числа обязательных к обучению в старших классах приведет в конечном счете к ассимиляции этого нацменьшинства. «В последних двух классах молодые люди выбирают язык, на котором они хотят сдать экзамены на аттестат зрелости. Сегодня практически все выбирают английский, потому что это не только модно, но и необходимо», – отмечает глава Ассоциации учителей польских школ в Литве Юзеф Квятковский. Община пытается сделать все возможное, чтобы вернуть польский язык в число обязательных к изучению для его носителей, но…

Активистка политического объединения «Избирательной акции поляков в Литве – Союза христианских семей» (ИАПЛ-СХС) Рената Цитацкая сетует: «В расписании меморандума, который был подписан в Вильнюсе в сентябре прошлого года, первым пунктом является то, что экзамен на аттестат зрелости по польскому языку в Литве должен быть восстановлен уже в 2022 году. Но премьер-министр Литвы месяц назад сказала, что не видит такой возможности. Может быть, в 2024 году… Польский язык приходит в упадок».

Литовские поляки настойчиво требуют, чтобы в их школах был введен обязательный госэкзамен по родному языку. Цитацкая на днях направила в правительство Польши запрос о том, какие действия Варшава намерена предпринять в случае, если Литва откажется вводить этот экзамен.

Литовские поляки составляют чуть более пяти процентов жителей государства (более 156 тысяч человек – в то время, как в 1989 году их насчитывалось около 258 тысяч). Нужно подчеркнуть, что юго-восток Литвы населён преимущественно поляками (а также белорусами и русскими), особенно много их в Вильнюсском и Шальчининкском краях, немало и в самом Вильнюсе. Что неудивительно: Вильнюс с прилегающими территориями был до начала Второй мировой войны польским, а затем волею Сталина передан Литве. Советского вождя там нынче принято ненавидеть, но с подаренной им землей литовцы расставаться не хотят – однако, они желали бы ассимилировать прежних ее хозяев.

«На заре литовской независимости ее идейные вдохновители публично объявляли, что вряд ли в новой, свободной Литве найдется место тому, кто "не захочет говорить по-литовски". Подобные высказывания не оставляли у литовских поляков никаких иллюзий по поводу отведенного им места в возрожденном литовском государстве», – подчёркивает юрист Ярослав Скудер.

Поляки Литвы поддерживают сеть национальных школ с обучением на родном языке. На данный момент в стране насчитывается несколько десятков таких школ. Поскольку в Литве запрещено пользоваться учебниками, изданными за пределами страны, перевод Варшава финансирует перевод литовских учебных пособий на польский язык. Но уже долгие годы Литва пытается искоренить польский язык из учебных заведений и запрещает местным полякам записывать свои имена в документах в оригинальном варианте на родном языке. Польский МИД постоянно выражает по этому поводу свою озабоченность.

«Таких, вообще-то, нужно расстреливать»

Литовские поляки, несмотря на свою относительную немногочисленность, пытаются обрести в Литве как можно большее политическое влияние. В 2008-м впервые за новейшую историю государства партия «Избирательная акция поляков Литвы» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в сейм и провела туда своих депутатов. Необходимость для литовских поляков держать своих представителей в парламенте очевидна. Ведь в январе того же года Министерство просвещения и науки Литвы разработало поправки к «Закону о просвещении», предусматривавшие перевод большей части предметов в школах национальных общин на государственный язык.

Что характерно, министерство не разослало законопроект на обсуждение в школы, как обычно, а только местным самоуправлениям. Но общественность узнала о готовящейся «языковой бомбе», и начались мощные протесты. Первыми выступила Ассоциация польских школ и польская община, к ним присоединились и русскоязычные «собратья по несчастью». Общественники заставили государство вступить в дискуссию, начали сбор подписей, в котором участвовали родители, учителя и старшеклассники. Подключились политики, рассчитывающие на голоса национальных общин, и общими усилиями удалось добиться отмены законопроекта.

Несколько лет назад напряжение между двумя странами вновь усилилось – после того, как некоторые польские депутаты выразили намерение приравнять литовский национализм к тоталитарным идеологиям, запретив любые виды литовской националистической пропаганды. Поляков возмущает тот факт, что, хотя в Вильнюсе заявляют о готовности дружить с Польшей, в самой Литве политики раздувают неприязнь к польскому меньшинству. Характерный случай имел место осенью прошлого года, когда бывший спикер Сейма Литвы Арунас Валинскас (возглавлял парламент в 2008-2009 гг.), общаясь с прессой, обрушился с нападками на лидера «Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей» европарламентария Вальдемара Томашевского.

Смелый и независимый Томашевский давно раздражает литовский политикум, поскольку не боится высказывать мнения, идущие вразрез с установками официоза: например, о том, что Литве необходимы нормальные прагматичные отношения с Россией и Белоруссией. За подобные высказывания Томашевского давно травят, в открытую называя «агентом Кремля». Вот и Валинскас не удержался: «Томашевский – абсолютный колорадский жук, который, получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является врагом государства. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него».

Впрочем, даже в самой Польше нередко раздаются заявления о том, что среди поляков Литвы много «пророссийского элемента». В значительной степени, так оно и есть – общие невзгоды сближают, поэтому литовские поляки и русские часто защищают свои интересы единым фронтом.

Так, автор издания Gazeta Wyborcza Анджей Почобут писал, что проживающие в Литве поляки открыто выражают симпатии Владимиру Путину. Поэтому, дескать, Варшава должна серьёзно подумать, стоит ли ей поддерживать ИАПЛ-СХС и ссориться с Вильнюсом из-за литовских поляков. А журналист издания Rzeczpospolita Ежи Хащчиньский подчёркивает: «Сейчас оказывается, что поляки в Литве смотрят не только российские эстрадные программы и фильмы, но также питаются московской пропагандой, противоречащей интересам польского государства».

3 февраля президент Литвы Гитанас Науседа участвовал в Варшаве, вместе с коллегами из Польши, Латвии, Эстонии и Украины в саммите по случаю 230-летия принятия польской конституции. Толковали, в основном, о «русской опасности», но прорезались и иные нотки. Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью литовским СМИ подчеркнул: «Есть нить доверия, которую мы не вправе обрывать. Однако мы должны уметь смотреть и на вопросы, которые все ещё не разрешены». Польский премьер напомнил о проблемах польского нацменьшинства в Литве и добавил, что взаимная защита культуры и языка должны стать важным аспектом диалога между двумя странами. Курс литовских властей по «маргинализации» польского языка в школах польских же нацменьшинств серьезно осложняет отношения между государствами.

Собратья по несчастью

Русские – второе по численности национальное меньшинство в Литве, они составляют около 140 тысяч человек (примерно 4,8 процента населения). Если в начале 1990-х в Литве действовало 85 русских школ, на сегодняшний день их осталось менее тридцати. Если тридцать лет назад в них учились порядка 76 тысяч человек, на сегодняшний день – менее 14 тысяч. Русские школы Литвы сталкиваются со всеми теми же проблемами, что и польские. В 2011 было принято решение перевести в учебных заведениях нацменьшинств преподавание некоторых предметов на литовский (например, истории и географии) и уравнять количество часов на изучение родного языка и литовского.

В 2015 году глава клайпедского отделения Ассоциации учителей русских школ Литвы Андрей Фомин жаловался: «Нас очень сильно подкосили принятые здесь поправки к закону об образовании – согласно которым обучение части предметов было переведено на государственный язык. Они оказали очень плохое влияние на психологическое состояние многих родителей наших детей». По словам Фомина, многие родители решили: раз уж литовской язык внушают настолько интенсивно и настойчиво, то какой смысл вообще отдавать ребенка в русскую школу?! «Мы это очень хорошо почувствовали, когда приток детей в такие школы резко сократился. И, напротив, в некоторых городах и районах состав школ с литовским языком обучения почти на 30% пополнился детьми из русскоговорящих семей.

Теперь они формируются как носители, в первую очередь, литовской культуры. У них ведь даже русский язык уже весьма своеобразен – в нем присутствуют фонетические особенности, присущие, скорее, литовскому», – признает педагог.

Власти пытаются постепенно закрывать школы на польском и русском языках обучения – используя для этого всевозможные предлоги. Так, когда чиновники постановили «в целях экономии» закрыть польско-русскую школу Zejmiana в городе Пабраде (единственное учебное заведение такого рода в Швенчёнском районе) президент Ассоциации польских школьных учителей в Литве Юзеф Квятковский заявил, что «мы наблюдаем за процессом "молчаливой литуанизации"».

В Вильнюсе склонны рассматривать польское и русское нацменьшинства, как одинаково враждебную массу, подлежащую ассимиляции. В качестве доказательства своего мнения правящие политики ссылаются на результаты опроса нацменьшинств, проведенного несколько лет назад Центром изучения Восточной Европы в Вильнюсском, Шальчининкском, Висагинском и Клайпедском районах. На вопрос, например, о том, «как вы оцениваете президента России?», 73% русских и 63% поляков Литвы ответили, что Путин им «нравится» или даже «очень нравится». Член правящего «Союза отечества – Христианских демократов Литвы» Лауринас Кащюнас ужасается: «В некоторых наших городах Путин мог бы претендовать на пост президента Литовской Республики!»

Именно поэтому литовских русских и поляков настойчиво пытаются привести к «общему знаменателю», лишив их всякой субъектности. Надо полагать, что если б в Литве главным нацменьшинством были бы не поляки, а русские, то «нелитовцев» уже окончательно лишили бы права учиться на родном языке – как это сделали в соседней Латвии. Но вот окончательно побить горшки с Польшей в Вильнюсе все-таки опасаются – а потому предпочитают «решать проблему» не радикальными методами, а медленно, осторожно, понемножку…

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