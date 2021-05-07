 

Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, купила квартиру

07.05.2021, 12:06, Новости дня
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“Моя мама когда-то хотела купить мне квартиру, когда комната в комvуналке или квартира в гостинке стоила 4 тыс. условных. Именно столько она накопила к окончанию мной института, но тут бац – и очередной кризис, и мы слишком долго думали. Цена на недвижимость скакнула буквально за месяц чуть ли не вдвое”, – рассказала она.

Кобелецкая призналась, что они с мамой жалеют о несостоявшейся покупке.

“Тогда я втемяшила себе, что не везучая с недвижимостью, чего дергаться. Кризисы в нашей стране случаются регулярно, так что теперь рискнула ведь родить пятерняшек. И пусть квартиру в рассрочку, и основную сумму выплачивать несколько лет еще, но я это сделала, первый договор на смарт-квартирку заключен!” – призналась она.

В каком районе Одессы находится жилье, Кобелецкая не сказала.

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Публикация от Оксана Кобелецкая, Супермама (@odessafiver)

Контекст:

Оксана Кобелецкая родила одновременно пять малышей 25 июня 2016 года.

Пятерня была обнаружена еще при первом ультразвуковом исследовании в восемь недель беременности. Пациентка все время находилась под постоянным наблюдением. Роды для женщины были вторыми. У нее также есть старшая дочь.

Женщина воспитывает детей без мужа – он бросил семью через год после рождения детей.

Сейчас Кобелецкая ведет свой микроблог в Instagram. К ней за поддержкой обращаются женщины, которые тоже остались одни с детьми. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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