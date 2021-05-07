 

В Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер с дождями и грозами

07.05.2021, 11:12, Новости дня
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Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В Киевской области и Киеве ожидаются порывы ветра 15–18 м/с.

Спасатели объявили первый уровень опасности (желтый). 

По информации ГСЧС, в большинстве районов центральных, северных, восточных областей, а также в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Из-за оттепели в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), отметили в службе.

Синоптики предупреждают, что на большей части страны ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет находиться в пределе от +14 °С на западе страны до +22 °С в южных и восточных районах, рассказали в  Укргидрометцентре.

Контекст:

Укргидрометцентр прогнозирует дожди и грозы на востоке, юге и севере Украины до 9 мая. После этого ожидается улучшение погоды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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