 

“Фу, бл…дь”, “Какая пошлятина. Продолжай”. Maruv вызывающими танцами развлекала публику ресторана в Подмосковье

07.05.2021, 9:24, Новости дня
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“Соскучились по концертным фоткам?” – написала она.

Выступление проходило в одном из ресторанов, который расположен в городе Истра Московской области. Дату концерта исполнительница не озвучила.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Подписчики отреагировали на снимки.

“Фу, бл…дь”, – написал dimassimo.a.

“Какая пошлятина… Продолжай еще”, – призвала ssoboyka.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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