За сутки от коронавируса в Украине привили 38 тыс. человек – Степанов

Вакцинацию от коронавируса, как и 5 мая, проводили во всех регионах Украины (во время праздников в некоторых областях ее не делали).

Больше всего прививок сделано в Киеве (6026), Днепропетровской (4358) и Киевской (3557) областях.

Вакцинация проводилась 257 мобильными бригадами и 1576 прививочными пунктами. По состоянию на 6 мая 2021 года в список ожидания вакцинации записались 522 273 человека.

Заболели коронавирусом за эти сутки 8,4 тыс. человек.

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С начала кампании вакцинации от COVID-19 привито 821 770 человек, из них полностью (получили две дозы вакцины) – 428.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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