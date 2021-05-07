 

Газпром пообещал бесплатно провести газ в небольшие частные дома

07.05.2021, 8:58, Новости дня
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В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», – сообщил он, передает РИА «Новости».

При этом проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство РФ утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.



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