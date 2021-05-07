ФСБ представила документы об участии бывших осужденных в разведгруппах в Финляндии

ФСБ РФ в преддверии Дня Победы опубликовала архивные документы об участии бывших осужденных в составе разведгрупп, действовавших на территории Финляндии и Северной Норвегии.

Еще в апреле 1940 года Германия высадкой воздушных и морских десантов захватила основные порты Норвегии, а к середине лета 1940 года установила контроль над всей территорией Норвегии. Это стало началом разработки плана войны в Заполярье, где Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса». Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 года с массированных авианалетов на города, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, где в ходе тяжелых двухмесячных боев удалось остановить наступление войск вермахта, а Северный флот получил приказ начать боевые действия в территориальных водах Норвегии, передает ТАСС.

С первых дней войны перед контрразведчиками Заполярья – Управления НКВД-НКГБ Мурманской области и Северного флота – встала задача организовать разведывательно-диверсионную работу в тылах противника. Требовалась как можно более полная развединформация о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск. Под руководством начальника УНКВД Мурманской области старшего майора госбезопасности Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для выявления расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей.

«Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове», – говорится в статье, сопровождающей архивные документы.

Там отмечается, что «из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т. п. При этом решение освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1941 года в местностях, объявленных на военном положении, некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления, освобождались с передачей в части действующей армии. Между тем, согласно опубликованным документам, бывших осужденных военнослужащих стали набирать в разведгруппы ранее – в опубликованном рукописном документе от 4 августа 1941 года с грифом «совершенно секретно» утверждается план направления группы из 6 «бывших осужденных не за к-р (контрреволюционные) преступления» в целях установления группировки немецко-финских войск и проведения диверсий в районе Саямиярви (Финляндия). Среди обнародованных документов справка о подобранных кандидатах одной из разведгрупп, а также докладная записка начальника УНКВД Мурманской области заместителю наркома внутренних дел СССР Кобулову о действиях разведывательно-диверсионных и интернациональных разведгрупп с участием норвежцев и финнов на территории Финляндии и Северной Норвегии.

В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около 40 человек, позднее – свыше 70. Только за первые три месяца диверсионно-разведывательные отряды и группы совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый боец участвовал в четырех-семи подобных походах. Один из обнародованных документов – «план командировки в тыл противника» – с подробно поставленными задачами действий в тылу врага.

В статье отмечается, что подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. «Блицкриг» в Арктике не удался – части вермахта не достигли в Заполярье ни одной из поставленных целей – выйти к Мурманской железной дороге, захватить базы Северного флота и Мурманск. Мурманский фронт был единственным участком советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от границы. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев.