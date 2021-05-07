 

Блинкен назвал все свои переговоры в Киеве продуктивными

07.05.2021, 8:30, Новости дня
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“Время, проведенное в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и всеми, с кем я встречался, было продуктивным”, – написал он.

“Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины”, – подчеркнул госсекретарь. 

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Контекст:

Блинкен, а также его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли с визитом в Украину вечером 5 мая. 

Утром 6 мая Блинкен встретился с главами депутатских фракций и групп Верховной Рады, затем – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

После этого Блинкен, Кулеба и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний возложили цветы в память о погибших в конфликте на Донбассе. Затем госсекретарь посетил вместе с Епифанием Михайловский монастырь в Киеве.

Также глава американский дипломатии провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Блинкен заявил, что два основных вызова, которые стоят перед Украиной, – это российская агрессия и коррупция внутри страны.

В МИД Украины сообщили, что госсекретарь подтвердил готовность США участвовать в учредительном саммите Крымской платформы.

По итогам визита глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скоро может состояться встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и что Соединенные Штаты поддерживают получение Украиной ПДЧ по членству в НАТО. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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