Блинкен назвал все свои переговоры в Киеве продуктивными
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“Время, проведенное в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и всеми, с кем я встречался, было продуктивным”, – написал он.
“Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины”, – подчеркнул госсекретарь.
Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021
Контекст:
Блинкен, а также его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли с визитом в Украину вечером 5 мая.
Утром 6 мая Блинкен встретился с главами депутатских фракций и групп Верховной Рады, затем – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
После этого Блинкен, Кулеба и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний возложили цветы в память о погибших в конфликте на Донбассе. Затем госсекретарь посетил вместе с Епифанием Михайловский монастырь в Киеве.
Также глава американский дипломатии провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Блинкен заявил, что два основных вызова, которые стоят перед Украиной, – это российская агрессия и коррупция внутри страны.
В МИД Украины сообщили, что госсекретарь подтвердил готовность США участвовать в учредительном саммите Крымской платформы.
По итогам визита глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скоро может состояться встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом и что Соединенные Штаты поддерживают получение Украиной ПДЧ по членству в НАТО.
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