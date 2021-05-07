Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти

В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников, отметил он.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 3080 человек, выздоровело – 19 453. Умерли от COVID-19 379 человек.

По данным Степанова, за 24 часа в Украине сделали 94 479 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 39 748.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) и Донецкой (571) областях, а также в Киеве (611).

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С субботы, когда в Украине начались выходные (в связи с Пасхой и переносом нерабочего дня 1 Мая они продолжались включительно до 4 мая), в стране фиксировали спад заболеваемости COVID-19, однако тестов делали тоже сравнительно немного: 1 мая – более 44 тыс. тестов и 5 тыс. подтвержденных случаев, 2 мая – 16 тыс. тестов и почти 2,8 тыс. случаев, 3 мая – 17 тыс. тестов и 2,5 тыс. случаев, 4 мая – 29 тыс. тестов и 2,6 тыс случаев.

Начиная с 5 мая число новых случаев коронавируса резко выросло: было сделано 72 тыс. тестов, выявлено 6 тыс. случаев болезни.

За все время пандемии в Украине, по данным Минздрава, заболело 2 105 428 человек, выздоровело – 1 731 162, умерло в связи с коронавирусом – 45 830.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

30 апреля 2021 года Степанов озвучил прогноз, согласно которому в июне в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 в связи с майскими праздниками.

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