 

Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти

07.05.2021, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, заболели 353 ребенка и 185 медработников, отметил он.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 3080 человек, выздоровело – 19 453. Умерли от COVID-19 379 человек.

По данным Степанова, за 24 часа в Украине сделали 94 479 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 39 748.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) и Донецкой (571) областях, а также в Киеве (611).

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/922162024993460

С субботы, когда в Украине начались выходные (в связи с Пасхой и переносом нерабочего дня 1 Мая они продолжались включительно до 4 мая), в стране фиксировали спад заболеваемости COVID-19, однако тестов делали тоже сравнительно немного: 1 мая – более 44 тыс. тестов и 5 тыс. подтвержденных случаев, 2 мая – 16 тыс. тестов и почти 2,8 тыс. случаев, 3 мая – 17 тыс. тестов и 2,5 тыс. случаев, 4 мая –  29 тыс. тестов и 2,6 тыс случаев.

Начиная с 5 мая число новых случаев коронавируса резко выросло: было сделано 72 тыс. тестов, выявлено 6 тыс.  случаев болезни.

За все время пандемии в Украине, по данным Минздрава, заболело 2 105 428 человек, выздоровело – 1 731 162, умерло в связи с коронавирусом – 45 830.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

30 апреля 2021 года Степанов озвучил прогноз, согласно которому в июне в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19 в связи с майскими праздниками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Предложенная Саакашвили реформа ГАСИ сделана в интересах крупных застройщиков – политолог Молчанов

02.09 / На протестах в Минске за сутки задержали 79 человек – правозащитники

29.10 / Цены на нефть выросли после обвала

05.09 / Трамп оценил ход переговоров с Россией по стратегической стабильности

06.09 / Станции метро в центре Минска перекрыли из-за планируемого митинга оппозиции

03.11 / В РФ начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7

28.07 / Диетолог объяснил опасность употребления арбуза в больших количествах

11.10 / Президент Карабаха заявил о несоблюдении перемирия

11.12 / Руководителя порта Черноморск задержали на взятке в $250 тыс.

22.09 / Правовая помощь в обмен на международное расследование – немецкий политик предложил компромисс с Москвой в деле Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика