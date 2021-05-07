 

Блинкен о предоставлении Украине оружия: Мы рассмотрим любой запрос

07.05.2021, 3:06, Новости дня
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“Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь – кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, – была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения”, – сказал Блинкен.

Контекст:

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года до декабря 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе и будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России.

Блинкен 6 мая был с официальным визитом в Киеве (он прилетел поздно вечером 5 мая). Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, представителями общественных организаций и мэром Киева Виталием Кличко. 

Кулеба сообщал, что в ходе визита госсекретаря в Киев украинская сторона планировала просить о предоставлении систем противовоздушной обороны и противоснайперских технологий. Глава Офиса президента ранее высказывал мнение, что в Украине необходимо разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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