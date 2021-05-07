Байден продлил санкции против Сирии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение продлить режим односторонних санкций в отношении Сирии еще на один год в связи с «чрезвычайной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики США», следует из уведомления пресс-службы Белого дома.

«Действия сирийского режима <…> представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим чрезвычайное положение, объявленное 11 мая 2004 года и [принятые в связи с этим] меры <…> должны действовать и после 11 мая 2021 года. Поэтому <…> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», – приводит текст документа ТАСС.

В сообщении при этом утверждается, что руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека». «США призывают режим [президента Сирии Башара] Асада и его сторонников остановить свою жестокую войну против собственного народа, ввести по всей стране режим прекращения огня, обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам и обсуждать политическое урегулирование в Сирии», – говорится в уведомлении.

В нем также отмечается, что «США будут принимать во внимание изменения в политике и действиях правительства Сирии, решая, следует ли сохранять» режим односторонних санкций в дальнейшем.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии выявил переброску техники возглавляемой США коалиции на востоке Сирии. В тот же день РФ указала на незаконность присутствия войск США в Сирии.