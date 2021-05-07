Поисковики подорвались в Волгоградской области на бомбе времен ВОВ

Взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны на месте раскопок в зоне проведения поисковых работ в Волгоградской области, сообщили в администрации региона.

Инцидент произошел в Городищенском районе в зоне проведения поисковых работ отряда «Память» из Оренбургской области. Сообщение о взрыве боеприпаса поступило в экстренные службы около 18.00 мск четверга, передает РИА «Новости».

«На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчик 15 лет скончался, несмотря на помощь медиков», – рассказали в администрации.

По словам представителя администрации региона, поисковый отряд «Память» приехал на место раскопок 26 апреля и должен был уехать обратно через несколько дней. Всего в отряде 12 человек, в том числе четверо подростков, включая погибшего мальчика.

Напомним, 23 апреля на стройке на юго-востоке Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.