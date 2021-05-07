 

Выступающий против ЛГБТ грузинский бизнесмен Васадзе решил заняться политикой

07.05.2021, 1:47, Новости дня
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Грузинский бизнесмен, миллионер Леван Васадзе, который ранее зарекомендовал себя фактическим лидером консервативного движения против геев, в четверг объявил о начале политической деятельности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Васадзе заявил, что он «принял трудное (…) решение участвовать в общественно-политической жизни страны, которая находится в состоянии перманентного кризиса – политического, экономического, культурного, социального, идеологического».

Миллионер создал общественное движение, чтобы затем переформатировать его в партию.

Осенью в Грузии состоятся местные выборы.

Васадзе получил особенную известность два года назад, когда со сторонниками вышел на улицы, чтобы не допустить проведение гей-парада.

Тогда же, комментируя обвинения в том, что он настроен пророссийски, Васадзе заявил, что «Грузия не должна быть местом столкновения империй. Мы за дружбу с Западом, но пусть Запад не учит нас тому, что для нас неприемлемо. Бессовестно говорить, что мы агенты Кремля. Скажу страшное, я готов дружить и с Россией, только пусть вернет нам Абхазию и Южную Осетию».

Васадзе также известен по работе в прошлом в РФ первым вице-президентом АФК «Система», председателем совета директоров ОАО «Российское страховое народное общество», гендиректором страховой компании РОСНО и на других должностях.

Он считается близким к ГПЦ.



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