Путин призвал создать мобильные пункты вакцинации в СНТ и на дачах

Мобильные пункты тестирования и вакцинации от коронавируса должны быть созданы в садовых товариществах и на дачах, этим вопросом нужно заняться как можно быстрее, особенно если регионы по этим показателям проседают, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин сообщил в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, обращаясь к регионам, что «лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся», передает РИА «Новости».

«Это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть», – добавил глава государства.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что данная вакцина снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов.