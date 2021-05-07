 

Bild – немецкий регион ведёт переговоры о закупке «Спутника V»

07.05.2021, 1:34, Новости дня
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Министерство здравоохранения Мекленбург-Померании ведёт переговоры с российской стороной о закупке 1 млн. доз «Спутника V», пишет Bild. Переговоры были организованы премьером региона Мануэлой Швезиг: как отмечает издание, Мекленбург-Померания пополнила ряды немецких регионов, желающих получить доступ к российской вакцине.


Reuters

Когда в Германии речь идёт о российских интересах, федеральная земля Мекленбург-Померания традиционно находится впереди всех, пишет Bild. Сейчас премьер региона Мануэла Швезиг активно выступает за закупку российской вакцины «Спутник V»: политик организовала переговоры между производителем препарата и министерством здравоохранения Мекленбург-Померания. Пресс-секретарь Швезиг сообщил о том, что речь идёт о закупке 1 млн. доз «Спутника V».

Однако за закупку вакцин отвечает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпанн, пишет издание. По его словам, переговоры с российским производителем ведёт правительство Германии: как отмечает Bild, это значит, что никто другой такие переговоры вести не может. Как пишет издание, в федеральном правительстве считают, что переговоры Швезиг с производителем «Спутника V» являются пиар-шоу.

Как пишет Bild, недавно от покупки российской вакцины отказались Словакия и Бразилия, однако в Германии за «Спутник V» выступает не только Мануэла Швезиг. Закупку российского препарата поддерживают премьер Саксонии Михаэль Кречмер, премьер Баварии Маркус Зёдер и премьер Саконии-Ангальт Райнер Хазелофф. Издание отмечает, что Зёдер и Хазелофф также планируют наладить производство «Спутника V» на территории своих регионов. 



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