Украина готова предоставить Индии кислород для больных COVID-19 – Шмыгаль

“Правительство Украины предложило поддержку правительству Индии. Как и все страны, мы обратились к Индии и спросили, какую помощь может предоставить Украина. Они отказались от всего, кроме кислорода. Поэтому Украина готова предоставить Индии кислород. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы и мы будем в кругу государств, которые Индию поддержат”, – сказал премьер-министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

5 мая в Индии подтвердили 412,3 тыс. случаев COVID-19, что является рекордным суточным показателем в мире. В этот же день от болезни умерло наибольшее количество людей в сутки – 3980.

Всего в стране коронавирус подтвердили у 21 млн человек, умерло почти 230,2 тыс. пациентов, выздоровело – 17,3 млн, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—