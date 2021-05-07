 

CNBC – «ниже уровня воспроизводства» — рождаемость в США падает шестой год подряд

07.05.2021, 0:42, Новости дня
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В прошлом году рождаемость в США продолжила шестилетнее падение, достигнув рекордно низкого значения по ряду показателей, пишет CNBC со ссылкой на новые данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. По мнению экспертов, эта тенденция может объясняться экономическими причинами.


Reuters

В 2020-м рождаемость в США продолжила своё шестилетнее падение, достигнув низшей точки с 1979 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), пишет CNBC. 

В прошлом году число новорожденных в Америке снизилось на 4%. Это вдвое превышает среднегодовые темпы, которые фиксировались в стране с 2014 года. Общие коэффициенты рождаемости и фертильности также сократились на 4%, достигнув рекордно низкого уровня.

По оценке ЦКЗ, уровень рождаемости в США настолько низок, что страна находится «ниже уровня воспроизводства» населения. Иными словами, каждый день в ней умирает больше людей, чем рождается, подчёркивается в статье.

Агентство напрямую не связало полученные показатели с пандемией COVID-19. Вместе с тем оно изучало уровень рождаемости среди жительниц пяти районов Нью-Йорка в самый разгар эпидемии коронавируса в США.

В прошлом апреле и мае многие горожанки предпочли рожать за пределами «Большого яблока». Среди белых женщин этот показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Среди афроамериканок и латиноамериканок он, напротив, был заметно ниже.    

В целом с 2019 по 2020 год число новорожденных для латиноамериканок снизилось на 3%, а для темнокожих и белых  на 4%. Уровень рождаемости среди подростков значительно сократился. Так, к примеру, среди девушек в возрасте от 15 до 17 лет показатель упал на рекордные 6%.

По данным ЦКЗ, уровень рождаемости среди женщин в возрасте от 20 до 24 и от 25 до 29 лет сократился на ранее невиданные 6% и 4%, соответственно. Показатель также снизился на 4% и 2% среди женщин в возрасте от 30 до 34 и от 35 до 39 лет, соответственно, но не достиг рекордно низкого уровня.

Некоторые эксперты считают, что статистика может свидетельствовать о нехватке жизненно важных ресурсов, включая еду и жильё, среди этих демографических групп. Тем не менее, споры о будущих экономических последствиях снижения рождаемости всё ещё продолжаются, заключает CNBC.



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