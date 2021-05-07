 

Euronews – Starship Илона Маска впервые сумел сесть вертикально и не взорваться

07.05.2021, 0:42, Новости дня
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Прототип межпланетного корабля Starship Илона Маска впервые сумел сесть вертикально и не взорваться. Как передаёт Euronews, корабль поднялся на высоту 10 км, после чего успешно приземлился в Техасе. В то же время сверхтяжёлая ракета Super Heavy, которая должна будет поднимать Starship, ещё лишь готовится к первым испытаниям.

В этот раз обошлось без «быстрой внеплановой разборки»: прототип межпланетного «Старшипа» Илона Маска впервые сумел сесть вертикально и не взорваться. Корабль поднялся на высоту 10 километров, после чего успешно приземлился в Техасе.

Несколько предыдущих моделей взрывались при посадке. В марте один из кораблей сумел приземлиться, но взорвался через несколько минут.

Илон Маск планирует отправлять на этих 50-метровых кораблях людей на Луну, а в итоге — и на Марс. Starship рассчитан на перевозку до 100 человек. Маск не исключает, что уже в этом году корабль проведёт первый испытательный полёт на орбите, а на Марс SpaceX может отправиться в 2026-м.

В то же время сверхтяжёлая ракета Super Heavy, которая должна будет поднимать Starship, ещё лишь готовится к первым испытаниям.

Дата выхода в эфир 06 мая 2021 года. 

 



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