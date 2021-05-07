 

Парламент Латвии признал геноцид армян в Османской империи. МИД Турции считает декларацию незаконной

07.05.2021, 0:26, Новости дня
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В парламенте Латвии подчеркнули, что ответственность за насильственную депортацию, насилие и гибель армян в 1915 году – на власти Османской империи. 

В документе подчеркивается, что Латвия осуждает преступления против человечности. Депутаты считают необходимым увековечить память погибших в результате геноцида армян. 

Дискуссия по историческим вопросам неразрывно связана с развитием “здоровых и зрелых демократий”,  отмечают они. 

Министерство иностранных дел Турции осудило эту “незаконную декларацию” и заявило, что документ – “ничтожная попытка переписать историю по политическим мотивам”. 

В МИД настаивают, что в 1915 году “не было создано ни одного из условий, необходимых для использования термина “геноцид”. 

Контекст:

Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Актом геноцида эти события признали более 30 стран.

29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.

24 апреля 2021 года, в День памяти геноцида армян, президент США Джо Байден публично признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган после этого заявил, что тема геноцида армян “политизируется третьими сторонами”, а министерство иностранных дел страны осудило слова главы Белого дома. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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