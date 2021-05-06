Times – Макрон воспользовался годовщиной смерти Наполеона для агитации среди правых

На памятной церемонии в честь 200-летия со дня смерти Наполеона президент Эммануэль Макрон попытался завоевать доверие избирателей из правого крыла, пишет The Times. Вскользь упомянув о милитаризме и сексизме императора, глава государства поддержал взгляды консерваторов и напомнил об определяющем значении преобразований императора для национального самосознания современной Франции.



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Вчера президент Эммануэль Макрон с размахом почтил память Наполеона Бонапарта, используя 200-летие со дня смерти императора для обращения к избирателям правых взглядов, которые решат его политическую судьбу на предстоящих выборах, пишет The Times.

Как рассказывает издание, перед памятной датой во Франции несколько недель не утихали мучительные споры, насколько этот противоречивый исторический персонаж заслуживает памятной церемонии. Правые считают Наполеона столпом национальной истории, а левые осуждают его за милитаризм, расизм и сексизм. Советники президента сообщили СМИ, что глава государства постарается найти золотую середину между двумя противоположными оценками личности Бонапарта, не забывая о своих центристских склонностях. Вместо этого, по мнению британской газеты, он произнёс речь с недвусмысленно положительной оценкой солдата, который поднялся из корсиканских низов и объявил себя императором.

Под величественным куполом Института Франции в Париже Макрон описал императора как гения, который определил судьбу своей страны и завоевал мир. «Жизнь Наполеона — это ода политической силе воли», — завил французский лидер. По его словам, «судьба ребёнка из Аяччо, который стал хозяином Европы, показывает, что человек может изменить ход истории». «Нам нравится Наполеон, потому что в его жизни есть ощущение возможного, потому что это приглашение пойти на риск», — подчеркнул политик.

В статье отмечается, что в этой речи сложно не заметить подсознательную аллюзию на собственный взлёт Макрона. Начало ему положил разрыв с правительством социалистов в 2016 году для старта президентской кампании, в ходе которой он обещал навсегда изменить политическую жизнь во Франции. Теперь же речь главы государства стала ещё одним знаком того, что он привлекает на свою сторону правых перед президентской кампанией в следующем году. Макрон и Марин Ле Пен, его праворадикальная соперница, начали борьбу за голоса избирателей из правоцентристской Республиканской партии, которую ждёт расформирование. Согласно последним опросам, лидер «Национального объединения» догоняет по популярности у населения действующего президента.

Речь Макрона на церемонии в честь 200-летия Наполеона стала попыткой ответить на запросы избирателей, которые хотят вернуть французское величие и приходят в ужас от того, как они это воспринимают, попыток левых партий импортировать англосаксонскую «культуру отмены» во Францию. Глава государства твёрдо высказался против политкорректности и исторического ревизионизма. По его словам, Наполеон является «частью нас, потому что уроки этого военного, стратега и строителя охраняют свое значение вплоть до нашего века». В присущих ему цветастых выражениях Макрон заявил, что в процессе создания наполеоновского мифа он «стал частью той Франции, которая завоевала весь мир».

Используя свои ораторские способности, Эммануэль Макрон затронул тему патриотизма и представил себя гарантом национальной истории, которую сформировали великие лидеры: Жанна д’Арк, Людовик XIV, Наполеон и генерал Шарль де Голль. Сторонники президента хотели бы думать, что он сделан из того же теста и ведёт страну вперёд, пока оппозиционеры спорят о пандемии. Его критики, однако, считают, что он не дотягивает до такого величия и является лишь умным тактиком, чьи манёвры вряд ли предотвратят унизительное поражение в следующем году.

Что касается Наполеона, президент не стал полностью замалчивать полемику вокруг памятной даты. Он подчеркнул, что намеревался «отметить» годовщину смерти императора, но не «отпраздновать» ё с размахом. Глава государства напомнил, что корсиканца «никогда на самом деле не беспокоили человеческие жертвы». Некоторые могут счесть это преуменьшением: за время Наполеоновских войн погибло 6 миллионов человек. Кроме того, Макрон признал, что решение восстановить рабство в 1802 году, спустя шесть лет после его отмены во время Революции, стало «предательством духа просвещения». Тем не менее, по мнению главы государства, достижения Наполеона намного превосходят его провалы: он заложил основу современной Франции, создал школы, доработал правовую систему, создавал памятники и сформировал национальное самосознание. Он объединил страну в борьбе с общим врагом — Великобританией — и заменил «превосходство короля» представлением о том, что суверенность принадлежит народу. Таким образом, отмечает The Times, Наполеон завершил то, что начала Революция.