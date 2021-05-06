Степанов рассказал, можно ли будет подделать COVID-сертификат

Он отметил, что такие сертификаты постараются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах.

“Все данные будут полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина.[…] Они полностью защищены, потому что все это будет содержаться в электронном виде. Если надо будет распечатать, будет сгенерирован QR-код, в котором будут зашифрованы все эти данные”, – сказал Степанов.

На уточняющий вопрос ведущей, можно ли будет подделать такие сертфикаты, Степанов ответил: “Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты – что это будет почти невозможно”.

“Наверное, подделать QR-код возможно, но последствия этой подделки… Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен этими данными, в том числе с европейскими нашими коллегами”, – сказал он.

Контекст:

6 мая Степанов заявил, что в Украине до 1 июля планируют запустить COVID-сертификаты. Документ будет включать данные о вакцинации, информацию о негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

До введения “ковидных” сертификатов, украинцы, которые получили две дозы препарата против коронавируса, при пересечении государственной границы по запросу могут получить бумажное международное свидетельство о вакцинации.

О необходимости введения паспортов вакцинации для украинцев 29 марта говорил президент Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украине нужно разработать свою систему выдачи гражданам сертификатов об иммунизации от COVID-19.

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. Получить его можно после введения двух доз вакцины и двухнедельного ожидания для выработки антител.

19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

Европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон 28 марта представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет подтверждать наличие прививки от коронавируса. На нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

4 мая планы по выпуску паспортов о вакцинации от COVID-19 поддержали страны “Большой двадцатки” (G20) – Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Тестирование COVID-паспортов со второй недели мая начнут семь европейских стран – Греция, Испания, Италия, Мальта, Болгария, Эстония и Люксембург.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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