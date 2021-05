Администрация Байдена ни разу не упрекнула Украину из-за скандала с Трампом – Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала “1+1” вечером 6 мая.

“Начиная с первых контактов между новой администрацией Байдена и до сегодняшнего дня ни на одном уровне не было американскими партнерами высказано никакой критики или осадка, который у них остался, из-за якобы неправильного поведения Украинского государства во время президентства Трампа и его скандала. Нет этого осадка. Как говорится в анекдоте: и ложечки нашлись, но и осадка не осталось. Нет этой проблемы или тени этой проблемы на повестке дня”, – сказал он.

Так министр отреагировал на слова нардепа от “Европейской солидарности”, которая упрекнула украинские власти в “ляпах, которые позволяла себе администрация Зеленского”, упомянув публикацию так называемых пленок внефракционного нардепа Андрея Деркача.

Контекст:

Деркач в мае, июне, июле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

20 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Порошенко. Уголовное производство было открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

США назвали Деркача “активным российским агентом” и ввели против него санкции за попытку повлиять на выборы президента.

В 2019 году в США разгорелся скандал в связи с телефонным разговором, состоявшимся между Зеленским и Трампом в июле.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах 2020 года Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—