 

Google Photos закроет бесплатный безлимит

06.05.2021, 21:54, Новости дня
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Анонс данного события впервые прозвучал еще осенью прошлого года. Теперь же компания Google подтвердила, что вскоре ограничит возможности бесплатного хранения на своих ресурсах фотографий высокого качества.

Иначе говоря, бесплатный безлимит в Google Photos заканчивается. По имеющимся данным, произойдет это в первый день лета текущего года. При этом пользователям, которые загрузили большие объемы фотографий, волноваться не следует. Их снимки не пропадут.

В дальнейшем Google Photos позволит бесплатно хранить до 15 Гб. За больший объем придется доплатить. Для этого необходимо будет оформить подписку Google One. Больше подробностей представители Google обещают сообщить в ближайшее время.



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