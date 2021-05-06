Google Photos закроет бесплатный безлимит

Анонс данного события впервые прозвучал еще осенью прошлого года. Теперь же компания Google подтвердила, что вскоре ограничит возможности бесплатного хранения на своих ресурсах фотографий высокого качества.

Иначе говоря, бесплатный безлимит в Google Photos заканчивается. По имеющимся данным, произойдет это в первый день лета текущего года. При этом пользователям, которые загрузили большие объемы фотографий, волноваться не следует. Их снимки не пропадут.

В дальнейшем Google Photos позволит бесплатно хранить до 15 Гб. За больший объем придется доплатить. Для этого необходимо будет оформить подписку Google One. Больше подробностей представители Google обещают сообщить в ближайшее время.