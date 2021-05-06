ОНФ с автопробегом доставит ветеранам частицу Вечного огня

В Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня, зажженными на мемориале Могила Неизвестного Солдата.

Автопробег является частью патриотической акции «Огонь памяти», в рамках которой Народный фронт и Всероссийский клуб «УАЗ Патриот» доставят Вечный огонь из столицы ветеранам войны, проживающим в российских городах, сообщается на сайте ОНФ.

В торжественной церемонии взятия частицы Вечного огня приняли участие руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, организатор автопробега Сергей Игнатьев, активисты Движения и участники клуба «УАЗ Патриот».

«Мы постарались оказать максимальное содействие в различных регионах – в этом году их одиннадцать. Самый главный смысл и задача акции в том, чтобы частичка Вечного огня приехала к ветеранам, и они встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнем, который горит у Могилы Неизвестного Солдата», – отметил Кузнецов.

Он также добавил, что акция получила огромный отклик в регионах, где уже готовятся к встрече частицы Вечного огня и передаче ветеранам. Автоколонна сделала круг по Садовому кольцу и разделилась на 5 направлений: Липецк, Смоленск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологда.

Около сотни зажженных ламп участники акции доставят из Москвы в города Московской, Смоленской, Владимирской, Нижегородской, Тверской, Новгородской, Вологодской, Ярославской, Тульской, Липецкой областей и Санкт-Петербург. В пунктах назначения частицы Вечного огня будут встречать представители городских администраций, которые передадут лампы ветеранам.

7 и 8 мая по пути следования автопробега пройдут различные акции и мероприятия.