 

США поддерживают вступление Украины в НАТО – спикер Белого дома

06.05.2021, 21:44, Новости дня
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“Администрация [президента США Джо] Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства”, – сказала она. 

Жан-Пьер спросили, означает ли это, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. 

“Да”, – ответила она и уточнила, что для членства в альянсе страна-аспирант должна выполнить связанные с этим обязательства. 

Сегодня с официальным визитом в Украине был госсекретарь США Энтони Блинкен. По итогам встречи в Офисе президента глава ОП Андрей Ермак заявил, что Киев получил подтверждение полной поддержки получения Украиной плана действий по членству в НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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