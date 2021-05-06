Есть основания считать, что встреча Зеленского и Байдена скоро состоится – Ермак

Об этом пресс-служба ОПУ сообщила в Facebook.

“Сегодня мы услышали от Госсекретаря Блинкена и членов американской делегации заверения, что Украина была и является стратегическим и очень важным партнером и союзником Соединенных Штатов. Мы услышали по безусловную поддержку украинского суверенитета, территориальной целостности”, – заявил он.

Ермак добавил, что Блинкен, его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд и другие члены американской делегации “очень хорошо разбираются в том, что происходит в Украине и вокруг Украины”. Поэтому, по его словам разговор был очень конструктивным.

Одним из вопросов, который обсуждали – встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, уточнил Ермак.

“Могу сказать: пока нет конкретной даты встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, но есть основания полагать, что эта встреча вскоре состоится, поскольку есть заинтересованность на высоком уровне – и со стороны украинского президента, и мы услышали от госсекретаря о таком интересе со стороны президента Байдена”, – добавил глава Офиса президента.

Он уточнил, что главу Белого дома в Киеве надеются увидеть 24 августа, в день 30-летия независимости Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2355320714612782

Контекст:

Байден стал главой Белого дома 20 января 2021 года. 2 апреля он впервые с момента вступления в должность позвонил Зеленскому.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского. При этом она также отметила, что этот процесс усложняет пандемия коронавируса.

Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину как госсекретаря.

6 мая Блинкен провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, представителями общественных организаций и мэром Киева Виталием Кличко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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